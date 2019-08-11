«Оппозиция» превратила митинг в «модный ивент», расписавшись в собственной беспомощности

Глава Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение в разговоре с изданием «Life», что митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму, разочаровал собравшихся.

Он добавил, что организаторы превратили политическое мероприятие в «модный ивент» с участием популярных рэп-исполнителей и блогеров, в результате чего все участники мероприятия забыли о политической повестке и просто пришли на концерт. После завершения выступления они быстро разошлись по домам, и лишь самые агрессивные протестующие остались на незаконное продолжение акции — «мирную прогулку», куда призывала всех Любовь Соболь. Впрочем, их численность (менее 3000 человек) свидетельствует скорее о провале митинга.

«Когда они превратили митинг в ивент-концерт, то они расписались, что сами проиграли! Превращение политического мероприятия практически в развлекательный концерт бесплатный убивает их самих как людей, которые могут вывести на улицы толпы. На самом деле они не могут вывести!» — заявил эксперт.

Напомним, что согласно данным с сайта МВД участниками мероприятия вместо заявленных организаторами 100 тысяч стали всего порядка 20 тысяч человек, среди которых обнаружилось лишь 30 % москвичей, остальные же оказались приезжими из регионов, фриками, маргиналами, которые не могли внятно объяснить, зачем пришли, и даже иностранными студентами, не говорящими по-русски.