Орлов считает, что клоунада по выдвижению «оппозиции» в МГД сразу задумывалась как шоу

Зампред Межрегиональной общественной организации «Вече», эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что «оппозиционеры» сразу рассчитывали на шоу вокруг выборов в Мосгордуму и даже могли нарочно допустить превышение уровня допустимого брака в своих подписных листах, чтобы получить отказ и начать протестовать, пишет «Политроссия».

Эта «клоунада», по его словам, была продумана и запущена с самого начала избирательной кампании. Чем все закончится, было понятно уже тогда, когда активисты обнаружили целые «фабрики» по рисовке подписей, заявил Орлов. Кандидаты от «оппозиции», добавил он, и не собирались участвовать в выборах.

«Любовь Соболь и ей подобные, кто пытался баллотироваться в Московскую городскую думу, изначально нацеливались не на попытку пройти в этот орган, а на то, чтобы их Мосгоризбирком завернул с их выборной кампанией, а они бы из этого сделали целое шоу», – считает политолог.

Эксперт также уверен, что массовые беспорядки организуют по заказу иностранных политических сил «для политического обострения на территории России» и, конечно, не бесплатно. Возможно, за этим стоит беглый олигарх Михаил Ходорковский.