Пять жилых домов в Приамурье по-прежнему подтоплены паводком

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Приамурье снизилось до пяти, за сутки от воды избавились 79 придворовых территории, передает региональное управление МЧС.

«В Мазановском районе в воде остаются два частных дома (-8 за сутки), в Благовещенском ситуация прежняя – в воде три дома. 431 придворовая территория остаётся в воде, что на 79 меньше, чем сутки назад», — уточняется в сообщении.

Также известно, что в воде по-прежнему находится 350 дачных участков в городе Белогорск и 27 участков автодорог, за сутки вода сошла лишь с двух участков. Отмечается, что три населенных пункта остаются без транспортного сообщения.