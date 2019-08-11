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7:42   11 Августа 2019
Россия

Пять жилых домов в Приамурье по-прежнему подтоплены паводком

Пять жилых домов в Приамурье по-прежнему подтоплены паводком

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Приамурье снизилось до пяти, за сутки от воды избавились 79 придворовых территории, передает региональное управление МЧС.

«В Мазановском районе в воде остаются два частных дома (-8 за сутки), в Благовещенском ситуация прежняя – в воде три дома. 431 придворовая территория остаётся в воде, что на 79 меньше, чем сутки назад», — уточняется в сообщении.

Также известно, что в воде по-прежнему находится 350 дачных участков в городе Белогорск и 27 участков автодорог, за сутки вода сошла лишь с двух участков. Отмечается, что три населенных пункта остаются без транспортного сообщения.

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Автор: Мария Милкевич
#приамурье #паводок

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