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Серуканов уверен, что «оппозиция» не умеет действовать по закону, ей нужны задержания

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6:01   11 Августа 2019
Россия

Серуканов уверен, что «оппозиция» не умеет действовать по закону, ей нужны задержания

Серуканов уверен, что «оппозиция» не умеет действовать по закону, ей нужны задержания

Виталий Серуканов, юрист, экс-сотрудник штаба Алексея Навального заявил, что навальнистам нужны новые жертвы, новые посадки, чтобы засветиться в иностранных СМИ, а судьбы людей их не волнуют, пишет агентство «NationNews».

По его словам, «проходила информация» о готовящихся беспорядках, причем на уровне главы штаба Навального Леонида Волкова, который непосредственно организует все процессы, связанные с митингом. У него, заявил Серуканов, есть конкретная цель – устроить после него какую-то провокацию, которая вызовет массовые задержания.

Юрист объяснил, что ФБК делает это по двум причинам. Во-первых, это серьезный заработок, связанный с обжалованием в ЕСПЧ. Во-вторых, всем известно, что Волков планирует большую кровавую массовую революцию в сентябре, и ему надо поддерживать этот протестный фон, а также светиться в СМИ. Согласованные акции не дадут ему достаточно поводов для этого, ему нужны новые провокации и задержания.

Именно поэтому навальнисты не прибегают к законным методам выражения несогласия с отказом Мосгоризбиркома регистрировать «оппозиционных кандидатов» на выборы в МГД и мобилизуют людей из регионов, чтобы собрать массовку и создать видимость поддержки, а потом спровоцировать людей на столкновение с полицией.

«Москвич, который умеет рационально мыслить, туда не пойдет», — подытожил Серуканов.

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Автор: Мария Милкевич
#оппозиция #митинг #навальный #мосгордума #серуканов

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