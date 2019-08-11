Серуканов уверен, что «оппозиция» не умеет действовать по закону, ей нужны задержания

Виталий Серуканов, юрист, экс-сотрудник штаба Алексея Навального заявил, что навальнистам нужны новые жертвы, новые посадки, чтобы засветиться в иностранных СМИ, а судьбы людей их не волнуют, пишет агентство «NationNews».

По его словам, «проходила информация» о готовящихся беспорядках, причем на уровне главы штаба Навального Леонида Волкова, который непосредственно организует все процессы, связанные с митингом. У него, заявил Серуканов, есть конкретная цель – устроить после него какую-то провокацию, которая вызовет массовые задержания.

Юрист объяснил, что ФБК делает это по двум причинам. Во-первых, это серьезный заработок, связанный с обжалованием в ЕСПЧ. Во-вторых, всем известно, что Волков планирует большую кровавую массовую революцию в сентябре, и ему надо поддерживать этот протестный фон, а также светиться в СМИ. Согласованные акции не дадут ему достаточно поводов для этого, ему нужны новые провокации и задержания.

Именно поэтому навальнисты не прибегают к законным методам выражения несогласия с отказом Мосгоризбиркома регистрировать «оппозиционных кандидатов» на выборы в МГД и мобилизуют людей из регионов, чтобы собрать массовку и создать видимость поддержки, а потом спровоцировать людей на столкновение с полицией.