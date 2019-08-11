Либералы притащили на Сахарова проплаченных негров, не знающих русский язык

Митинг «оппозиции» в поддержку кандидатов, отстраненных от выборов в Мосгордуму из-за фальшивых подписей, прошел с участием проплаченной массовки из регионов и даже из-за границы, в частности, журналисты встретили на мероприятии темнокожих студентов, которые даже не говорили по-русски, пишет издание «NationNews».

Напомним, организаторы митинга заявили, что участников будет примерно 100 тысяч человек, но в реальности явились всего 20 тысяч, и это несмотря на то, что митинг сопровождался концертом популярных рэп-певцов. Более того, большинство пришедших интересовалось именно выступлением, а тема протестной акции их не волновала.

На митинге-концерте обнаружилось множество приезжих из регионов, фриков, представителей субкультур, людей с флагами Грузии и Украины, а также в состоянии алкогольного опьянения, многие из которых даже не могли объяснить, чему посвящено мероприятие, и зачем они сюда пришли.

В довершение всего среди присутствующих обнаружились иностранные темнокожие студенты, даже не говорящие на русском языке. Они заявили, что пришли на акцию отстаивать... права темнокожего населения.

В результате митинг-концерт превратился в непонятное фрик-шоу и как протестная акция явно провалился. А между тем одна из организаторов Любовь Соболь за призывы к участию в этой клоунаде может быть привлечена к уголовной ответственности, хотя пока наказание за несоблюдение правил проведения митингов ограничивается для нее штрафом.