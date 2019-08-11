Киевские власти обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», подконтрольная Киеву, обыскала в Херсоне танкер «Мария» по делу о поставке топлива Черноморскому флоту РФ, пишет пресс-служба «прокуратуры» в Telegram.

Как полагают следователи, в июне 2015 года судно, которое тогда называлось «Вилга», возила нефтепродукты подразделениям Черноморского флота в Севастополе, и моряки при этом якобы нарушили запрет украинских властей на заход в порты Крымского полуострова.

По данным сайта vesselfinder.com, сейчас танкер «Вилга» носит название «Мрия» и ходит под украинским флагом.

Информация сайта MarineTraffic.com гласит, что на данный момент судно действительно находится в Херсоне.