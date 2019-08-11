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3:13   11 Августа 2019
Россия

Почти 50 лесных пожаров потушено за сутки на территории РФ

Почти 50 лесных пожаров потушено за сутки на территории РФ

Почти полсотни лесных пожаров на площади более пяти тысяч гектаров ликвидировали в России за минувшие сутки, рассказали в субботу в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Днем ранее поступала информация об устранении 41 лесного пожара за сутки на площади 23 676 гектаров.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 11 августа в России зафиксировано 208 лесных пожаров на площади 256 тысяч 660 гектаров, по которым велись работы по активному тушению, что составило на 31 тысячу 188 гектаров больше, чем за день до этого.

Максимальная площадь возгораний, которые активно тушили, отмечена в Иркутской области (139 тысяч 742 гектара) и в Красноярском крае (108 тысяч 335 гектаров).

В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что пожары могли начаться из-за сухих гроз, но это не единственная версия.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лесной пожар

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