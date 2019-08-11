Участники «мирной прогулки» в Москве били стекла и разбрасывали дымовые шашки

Агрессивные сторонники «оппозиции» учинили массовые беспорядки и погромы в столице по завершении концерта на проспекте Сахарова в ходе так называемой «мирной прогулки», а именно били стекла в машинах, разбрасывали дымовые шашки и мешали движению транспорта, пишет Федеральное агентство новостей.

На призывы Любови Соболь «мирно прогуляться» после рэп-концерта откликнулось всего порядка 3000 участников, что ничтожно мало для города с населением 15 миллионов человек, но и они умудрились устроить массовые беспорядки и испортить чужое имущество.

Фотографии последствий «гуляний оппозиции» появились в соцсети «ВКонтакте» в группе «Москва: Инструкция по применению».

Напомним, митинг-концерт организовала московская оппозиция, которая не смогла иным способом привлечь людей на протест и создать видимость гражданской поддержки «независимых кандидатов», которых МГИК снял с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей и обнаруженных в подписных листах «мертвых душ». Но на концерт явились преимущественно школьники и молодежь, которых интересовала не политическая повестка организаторов, а любимые треки рэперов Face, «Кровосток», Oxxxymiron, «Айспик».

Согласно данным, опубликованным на сайте МВД, рэп-вечеринку посетило 20 000 человек, среди которых не более 30% были москвичами, а остальные – приезжими из других регионов, цыганами, украинцами с флагами, ЛГБТ-активистами, темнокожими студентами, людьми в состоянии алкогольного опьянения и фриками, которые не понимали смысла происходящего и не могли объяснить, что они здесь делают.

Между тем одну из организаторов фрик-митинга Любовь Соболь уже в четвертый раз привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за многократное несоблюдение правил проведения митинга. Несмотря на то, что у экс-кандидатки в МГД есть несовершеннолетняя дочь, рано или поздно дело может закончиться не штрафом, а уголовным преследованием. Для этого достаточно наличия трех протоколов, составленных по статье 20.2 КоАП РФ.