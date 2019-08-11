Организаторы незаконных митингов, «защищая» свои права, забыли о чужих

Политической обозреватель Руслан Осташко считает, что «оппозиция» попирает права и свободы граждан, чтобы надавить на власти и заставить их допустить до выборов ранее снятых «независимых кандидатов», пишет издание «NationNews».

Он уверен, что причина действий «оппозиции» в полном отсутствии шансов получить голоса избирателей на масштабных выборах.

«Так что они пытаются давить, чтобы их кандидатов зарегистрировали, кого-то пустили, чтобы им согласовывали митинги. А потом, если поддаться их давлению, они пойдут дальше: будут давить на выборах и говорить, что за нас мало проголосовало, но это не правда, а все потому, что «вы плохо посчитали», — отметил Осташко.

Политолог также подчеркнул, что вопреки многочисленным нарушениям закона со стороны участников несогласованных акций правоохранители действуют корректно и сдержанно, в то время как «оппозиционеры» в ответ призывают убивать их детей.

«Мне на самом деле ребят жалко, потому что травля, которая развернулась против них в соцсетях, бьет по их семьям, по отношению к их детям, эти призывы убивать детей силовиков наших, которые были со стороны либералов. Ну это же ни в какие рамки вообще не вписывается. То есть либералы, которые пропагандируют откровенный фашизм, это вообще что-то новое в либеральной среде, но у нас это есть», — сказал эксперт.

Напомним, что митинг 10 августа изначально был согласован с властями, но «оппозиционеров» это не устроило, поэтому они, в частности, экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, призвали людей к участию в незаконном продолжении протестной акции — так называемой «мирной прогулке». Следует отметить, что Соболь за подобные призывы оштрафована уже в третий раз, и если она продолжит в том же духе, ей может грозить уголовная ответственность, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери.

«Прогулка», между тем, привлекла внимание лишь малого числа участников митинга, который начался концертом известных рэп-исполнителей. Большая часть людей по окончании шоу разошлась по домам, а на «гулянья» отправились лишь менее 3000 человек, что в 15-миллионном городе можно считать провалом. И тем не менее «прогулка» вовсе не оказалась мирной, закончившись разбрасыванием дымовых шашек, разбитыми стеклами машин, созданием помех на дорогах.

Отметим, что на митинге-концерте присутствовали различные фрики и люди в состоянии сильного алкогольного опьянения, причем далеко не все участники были в состоянии внятно пояснить, зачем они вообще здесь оказались.