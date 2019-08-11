Израильские военные задержали на Западном берегу предполагаемых убийц солдата

Пресс-служба израильской Армии обороны рассказала, что на Западном берегу реки Иордан задержаны двое палестинцев, подозреваемых в убийстве 19-летнего солдата.

«В ходе совместной операции армии Службы общей безопасности, полиции и пограничной полиции были арестованы двое подозреваемых в убийстве солдата Двира Сорека», — уточняется в сообщении военных.

Также отмечается, что израильские военные конфисковали автомобиль, который преступники использовали во время нападения.

Напомним, тело 19-летнего солдата обнаружили рано утром в четверг с ножевыми ранениями возле еврейского поселения к северу от крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Поиск убийц занял два дня.