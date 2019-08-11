Выходец из Ирака, угрожавший совершить суицид, арестован в Ватикане

Правоохранительные органы задержали выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид на площади Пия XII возле Ватикана, передает в субботу вечером агентство АНСА, ссылаясь на полицию.

По информации агентства, этот человек был просителем убежища. На площади он кричал «Аллаху акбар» («Аллах велик») и потрясал зажигалкой. Иракец был тут же задержан правоохранителями для выяснения причин такого поведения.

Уточняется, что инцидент продолжался не более нескольких минут и не успел напугать туристов и паломников.