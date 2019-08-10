Сбор подписей против американских санкций стартовал в Венесуэле

Сбор подписей против американских санкций в отношении Каракаса начался в субботу в Венесуэле во время митингов сторонников главы государства Николаса Мадуро, передает Венесуэльское агентство новостей.

Вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес, участвовавшая в шествии, заявила о намерении представить миллионы подписей генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Она считает это необходимой мерой для того, чтобы всемирная организация выступила «в защиту международной законности, принципов самоопределения и недопустимости вмешательства» во внутренние дела суверенных государств.

В понедельник лидер США Дональд Трамп подписал указ, полностью блокирующий собственность венесуэльского правительства в американской юрисдикции и запрещающий любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. В МИД Венесуэлы заявили, что данные меры являются «незаконными актами экономического терроризма» против населения страны. В среду руководство Венесуэлы заявило, что отказывается участвовать в следующем этапе переговоров с оппозицией на Барбадосе по причине «опасной и грубой агрессией» со стороны Вашингтона.