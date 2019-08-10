Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дудь разуверился, что «тухлые» митингующие изменят Россию

Дудь разуверился, что «тухлые» митингующие изменят Россию

 Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы

Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Сбор подписей против американских санкций стартовал в Венесуэле

Сбор подписей против американских санкций стартовал в Венесуэле

 Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации
Дудь разуверился, что «тухлые» митингующие изменят Россию

Дудь разуверился, что «тухлые» митингующие изменят Россию

 Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы

Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Сбор подписей против американских санкций стартовал в Венесуэле

Сбор подписей против американских санкций стартовал в Венесуэле

 Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации
23:07   10 Августа 2019
Россия

Находящаяся на грани уголовного дела Соболь вышла из отделения полиции

Находящаяся на грани уголовного дела Соболь вышла из отделения полиции

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь покинула полицейский участок с обязательством явиться в суд, рассказал ее защитник адвокат Иван Сустин.

Напомним, ранее полиция составила в ее отношении протокол по статье 20.2 КоАП, Соболь предстоит суд за несоблюдение правил организации митинга.

Ранее соратница блогера Алексея Навального была оштрафована Щербинским судом Москвы на 300 тысяч рублей за точно такое же правонарушение.

Соболь получила отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу превышения количества допустимого брака в подписных листах. Ранее полиция обнаружила в Москве «штаб» по рисовке подписей в ее пользу, в частности, были найдены «автографы» от лица людей, давно ушедших из жизни. Несмотря на очевидные доказательства нечестной игры со своей стороны, она призвала своих сторонников выходить на несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. В ходе этих мероприятий участники неоднократно нарушали закон, вступая в столкновения с полицией и провоцируя других людей идти на конфликт.

Пока что Соболь как мать несовершеннолетнего ребенка наказывают штрафами, но если она не прекратит нарушать закон, то будет арестована.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...