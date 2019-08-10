Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь покинула полицейский участок с обязательством явиться в суд, рассказал ее защитник адвокат Иван Сустин.

Напомним, ранее полиция составила в ее отношении протокол по статье 20.2 КоАП, Соболь предстоит суд за несоблюдение правил организации митинга.

Ранее соратница блогера Алексея Навального была оштрафована Щербинским судом Москвы на 300 тысяч рублей за точно такое же правонарушение.

Соболь получила отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу превышения количества допустимого брака в подписных листах. Ранее полиция обнаружила в Москве «штаб» по рисовке подписей в ее пользу, в частности, были найдены «автографы» от лица людей, давно ушедших из жизни. Несмотря на очевидные доказательства нечестной игры со своей стороны, она призвала своих сторонников выходить на несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. В ходе этих мероприятий участники неоднократно нарушали закон, вступая в столкновения с полицией и провоцируя других людей идти на конфликт.

Пока что Соболь как мать несовершеннолетнего ребенка наказывают штрафами, но если она не прекратит нарушать закон, то будет арестована.