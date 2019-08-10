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22:52   10 Августа 2019
Весь мир

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Террористы не прекращают попытки наращивать силы на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии, там сосредоточены около 470 человек и военная техника, рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*), трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — отметил Бакин.

Также боевики группировки «Аджнад аль-Кавказ» выслали к линии соприкосновения порядка 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика.

Согласно информации главы ЦПВС, близ населенного пункта Кнедда боевики сконцентрировали 150 боевиков «Исламской партии Туркестана»*, 13 пикапов с минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» — террористические организации, запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #боевики #идлибская зона деэскалации

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