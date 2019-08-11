Организаторы митинга в Москве «насобирали» массовку в соцсетях за тысячу рублей

В преддверии согласованного митинга в Москве в соцсети «ВКонтакте» стали появляться сообщения с предложением поучаствовать в массовом мероприятии за 1000 рублей. Корреспондент News.ru решил попасть в ряды массовки и узнать, как это работает.

Как выяснилось, для регистрации нужно было прислать свое полное имя и контактный номер телефона.

Девушка, разместившая объявление, ответила, что его кандидатура передана на рассмотрение супервайзеру и тот, в случае одобрения, перезвонит вечером для обсуждения деталей.

Глубоким вечером с корреспондентом связался некий Антон и сказал подойти к «Чистым Прудам» в 13:30. Он также отметил, что если у него есть друзья, то он может взять их с собой - только предварительно нужно сообщить их ФИО.

Супервайзер объяснил, что нужно просто стоять. Толкающиеся и создающие беспорядки провокаторы — это отдельная «тема», подчеркнул он, дав понять, что их тоже набирают по соцсетям.

Утром журналиста добавили в чат с говорящим названием "10.08", через который и проходила координация движений всей массовки.

Корреспондент разговорился с другими участниками и выяснил, что там есть несовершеннолетние. С их слов, им объяснили, что с ними ничего не будет, так как им нет 18.

Позже журналист проверил контакты людей, которые выходили с ним на связь - разумеется, все было подчищено и удалено из сети.

Адвокат Эдуард Бурушко прокомментировал происходящее, отметив, что это агитация и людьми, которые занимаются набором такой массовки движут недобрые умыслы.

По данным ГУ МВД, согласованная акция в субботу собрала около 20 тысяч человек. Как выяснилось, только треть пришедших является москвичами, остальные прибыли из регионов. Акция также привлекла внимание бомжей, фриков и даже цыганский табор. Организаторы для привлечения подростков и молодежи также пригласили рэперов Face и Оксимирона, группу «Кровосток» и IC3PEAK. Как только выступления музыкантов завершились, многие покинули митинг, утратив интерес к происходящему на сцене.