Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь вышла из отделения полиции с обязательством явиться в суд

Соболь вышла из отделения полиции с обязательством явиться в суд

 Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге

Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

 Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи
Соболь вышла из отделения полиции с обязательством явиться в суд

Соболь вышла из отделения полиции с обязательством явиться в суд

 Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге

Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

Глава ЦПВС рассказал, что боевики наращивают силы в Идлибской зоне деэскалации

 Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи
22:36   10 Августа 2019
Россия

Менее 3000 человек пошли на незаконную «прогулку» по Москве после рэп-концерта на Сахарова

Менее 3000 человек пошли на незаконную «прогулку» по Москве после рэп-концерта на Сахарова

Большая часть людей по завершении концерта на проспекте Сахарова не стала примыкать к нарушителям порядка, отправившимся на несанкционированную «прогулку». В ней поучаствовали лишь менее 3000 человек, что говорит об отсутствии вменяемой поддержки у московской «оппозиции», пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, 10 августа на митинге-концерте на проспекте Сахарова присутствовали популярные среди молодежи российские музыканты: Face, «Айспик», «Кровосток», также ненадолго подошли рэпер Oxxxymiron и журналист-ютубер Юрий Дудь. По информации на сайте столичного МВД, на концерте было зафиксировано 20 000 человек, среди которых лишь треть были москвичами.

После рэп-концерта на Сахарова на незаконную акцию в Москве вышло менее 3000 человек

После того, как выступление музыкантов закончилось, многие люди пошли по домам, не проявляя интереса к защите кандидатов в Мосгордуму. Так столичная «оппозиция» потерпела поражение, проявив полную неспособность генерировать адекватные и актуальные политические смыслы.

После рэп-концерта на Сахарова на незаконную акцию в Москве вышло менее 3000 человек

Численность тех, кто все же отправился на несанкционированную властями "прогулку", выглядит крайне несерьезно, учитывая, что это происходит в 15-миллионном городе. Между тем, предыдущие «гулянья» под предводительством Соболь на нелегальной акции 27 июля и 3 августа вылились в массовые беспорядки, конфликты с полицией и задержания.

После рэп-концерта на Сахарова на незаконную акцию в Москве вышло менее 3000 человек

Напомним, несанкционированные митинги в Москве проходят по инициативе Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и прочих «независимых кандидатов», не допущенных избирательной комиссией на выборы в Мосгордуму из-за фальсифицированных подписей. Были обнаружены целые «штабы» по подделке подписных листов, где «автографы» ставили даже от лица умерших людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #оппозиция #политика #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...