Менее 3000 человек пошли на незаконную «прогулку» по Москве после рэп-концерта на Сахарова

Большая часть людей по завершении концерта на проспекте Сахарова не стала примыкать к нарушителям порядка, отправившимся на несанкционированную «прогулку». В ней поучаствовали лишь менее 3000 человек, что говорит об отсутствии вменяемой поддержки у московской «оппозиции», пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, 10 августа на митинге-концерте на проспекте Сахарова присутствовали популярные среди молодежи российские музыканты: Face, «Айспик», «Кровосток», также ненадолго подошли рэпер Oxxxymiron и журналист-ютубер Юрий Дудь. По информации на сайте столичного МВД, на концерте было зафиксировано 20 000 человек, среди которых лишь треть были москвичами.

После того, как выступление музыкантов закончилось, многие люди пошли по домам, не проявляя интереса к защите кандидатов в Мосгордуму. Так столичная «оппозиция» потерпела поражение, проявив полную неспособность генерировать адекватные и актуальные политические смыслы.

Численность тех, кто все же отправился на несанкционированную властями "прогулку", выглядит крайне несерьезно, учитывая, что это происходит в 15-миллионном городе. Между тем, предыдущие «гулянья» под предводительством Соболь на нелегальной акции 27 июля и 3 августа вылились в массовые беспорядки, конфликты с полицией и задержания.

Напомним, несанкционированные митинги в Москве проходят по инициативе Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и прочих «независимых кандидатов», не допущенных избирательной комиссией на выборы в Мосгордуму из-за фальсифицированных подписей. Были обнаружены целые «штабы» по подделке подписных листов, где «автографы» ставили даже от лица умерших людей.