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3:07   11 Августа 2019
Россия

Полиция выявит провокаторов на митинге в Москве с помощью технологии распознавания лиц

Полиция выявит провокаторов на митинге в Москве с помощью технологии распознавания лиц

В ходе столичного митинга на проспекте Сахарова в субботу полиция применила передовые технологии распознавания лиц для фиксации и последующего поиска нарушителей и провокаторов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Двач».

Специалисты по безопасности оснастили все проходные рамки миниатюрными видеокамерами, которые зафиксировали лица входящих. Теперь нарушителей и провокаторов можно будет легко найти, прогнав заснятый поток людей через спецсистемы распознавания лиц, предназначенные для оперативно-розыскных мероприятий, отмечается в канале мессенджера, пишет ФАН.https://riafan.ru/1202661-videooborudovanie-policii-na-sakharova-pozvolit-opoznat-vsekh-narushitelei-i-provokatorov

Даже на согласованном митинге всегда существует вероятность организации провокаций, которые повлекут за собой столкновения с полицией, о чем предупреждало ГУ МВД, указывая, что информация поступила от самих организаторов мероприятия. Они сообщили, что к нарушению общественного порядка причастна юрист ФБК, экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

На согласованную акцию в субботу пришли, по данным ГУ МВД, около 20 тысяч человек. Известно, что только треть из них - москвичи, а большая часть участников прибыла из регионов. На митинг также слетелись бомжи, фрики и цыганский табор, не имеющие представления о теме политического мероприятия.

Также многих пришедших заинтересовали обещанные организаторами выступления рэперов Face и Оксимирон, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Как только музыкальная часть подошла к концу, многие покинули митинг, потеряв интерес к происходящему.

Напомним, ранее в Москве было проведено три незаконных митинга, которые заканчивались беспорядками.

Их организаторами являлись «независимые кандидаты» в МГД: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие. Им было отказано в регистрации на выборы в столичный парламент из-за выявленных почерковедами махинаций с подписными листами - там были обнаружены автографы «мертвых душ», дубли и подделки.

Полиция на законных основаниях задержала организаторов массовых беспорядков в Москве, сейчас они находятся под административным арестом. На свободе осталась только Соболь, имеющая маленькую дочь.

Вместо ареста суд трижды оштрафовал Соболь за организацию нелегальных митингов и беспорядков на 630 000 рублей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #мосгордума

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