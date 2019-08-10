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22:18   10 Августа 2019
Россия

Участники митинга-концерта на Сахарова не смогли внятно озвучить свои требования

Участники митинга-концерта на Сахарова не смогли внятно озвучить свои требования

Участники митинга-концерта, прошедшего 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку снятых с выборов кандидатов в Мосгордуму, не смогли внятно назвать свои требования, пишет издание «НьюИнформ».

Согласно предварительной информации, разрешенное властями столицы мероприятие посетили от 15 до 20 тысяч человек, хотя организаторы ожидали порядка 100 тысяч. Многие участники начали расходиться сразу после того, как собралось максимальное количество людей, не став дожидаться обещанного концерта.

Не всем участникам удалось объяснить, с какой целью они вышли на протестную акцию. Например, пожилая женщина заявила корреспонденту, что пришла «за Советский Союз», а двое подростков признали, что у них нет никаких требований.

На оппозиционном мероприятии было замечено большое число приезжих из регионов и даже гостей из-за границы. Молодежь в первую очередь явилась, чтобы посмотреть на приглашенных музыкантов.

Часть людей сошлась во мнении, что рано или поздно митинги превратятся «во что-то нехорошее». Не будем забывать, что провокаторы действуют  уже сегодня. Пока же мероприятие 10 августа оказалось обычным шоу.

Напомним, что митинг был организован сторонниками блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком отказался допускать на выборы в МГД из-за превышения уровня допустимого брака в документах. У экс-кандидата от ФБК Любови Соболь в подписных листах обнаружились «автографы» давно умерших людей, а Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов уличены в «рисовке» подписей.

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Автор: Мария Милкевич
#оппозиция #митинг #мосгордума

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