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21:30   10 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю

Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах прошедшей недели, подчеркнув недовольство темпами работы на ряде городских объектов.

Беглов сообщил, что проверил ход ремонта городских дорог и, к несчастью, не всем был удовлетворен. Он поручил подрядчикам нарастить темпы ремонта основных дорог, чтобы к началу осени большая часть была открыта.

Также Беглов поделился планами открытия осенью первого центра реабилитации для детей с заболеваниями перинатального периода. Кроме того, врио губернатора проинспектировал строительство депо «Южное», которое находится на его личном контроле.

«Плановый срок остается 1 сентября, но хочу подчеркнуть, что мы вводим 3 станции не к конкретной дате. Качество работ и безопасность жителей важнее плана. Я решил, что поеду на первом поезде – протестирую работу на себе», — подчеркнул Беглов.

Он отметил также запуск нового фонтана 30-летия Октября после восстановления и горожанам хорошо отдохнуть на выходных.

 

 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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