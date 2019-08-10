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21:17   10 Августа 2019
Россия

Аксенов считает, что изоляция Крыма провалилась

Аксенов считает, что изоляция Крыма провалилась

Присутствие на международном байк-шоу под Севастополем заграничных участников говорит о неудаче попыток сдержать Россию и изолировать Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Аксенов вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие в субботнем байк-шоу.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов рассказал, что в нынешнем году на байкерское мероприятие прибыло особенно много гостей из Европы.

Глава Крыма подчеркнул, что байк-шоу является значимым событием как культурной, так и политической повестки.

«Участие в празднике иностранных гостей – еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма», — выразил мнение Аксенов.

Он считает, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа региона, особенно ввиду присутствия лидера страны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #крым #аксенов

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