Присутствие на международном байк-шоу под Севастополем заграничных участников говорит о неудаче попыток сдержать Россию и изолировать Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Аксенов вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие в субботнем байк-шоу.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов рассказал, что в нынешнем году на байкерское мероприятие прибыло особенно много гостей из Европы.

Глава Крыма подчеркнул, что байк-шоу является значимым событием как культурной, так и политической повестки.

«Участие в празднике иностранных гостей – еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма», — выразил мнение Аксенов.

Он считает, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа региона, особенно ввиду присутствия лидера страны.