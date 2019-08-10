Семеро подростков повелись на провокации «оппозиции» и угодили в автозаки в Москве

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович сообщил, что ему предоставили данные о задержании семи задержанных несовершеннолетних после согласованного митинга в центре столицы. Ранее в столичном главке МВД проинформировали, что 10 августа были задержаны 136 человек, которые решили устроить после согласованного мероприятия шествие в центре города.

Бунимович сообщил, что едет в УВД проверить информацию о задержании несовершеннолетних.

Несанкционированные митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Их организаторами выступили несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму. На незаконных мероприятиях на нарушение порядка полиция задержала около 1,7 тысячи нарушителей.

На согласованную столичными властями акцию в субботу пришли, по данным ГУ МВД, около 20 тысяч человек. Однако выяснилось, что только треть названного числа является москвичами. Известно, что большая часть участников прибыла из регионов. На акции отметились даже бомжи, фрики и цыганский табор, развлекающий толпу песнями и плясками. Неудивительно, что эти категории граждан даже не знали тему политического мероприятия.

Также стоит отметить, что многие посетили митинг не ради поддержки незарегистрированных кандидатов, а для того, чтобы послушать музыку, ведь организаторы, пытаясь собрать как можно большее число людей, пригласили выступить рэперов Face и Оксимирон, группу «Кровосток» и IC3PEAK. Показателен и тот факт, что как только выступления музыкантов завершились, многие покинули митинг, а продолжить митинг несанкционированным шествием пришло в голову провокаторам, которым удалось завлечь за собой небольшое количество граждан.