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21:59   10 Августа 2019
Россия

Шнуров назвал участников митинга на Сахарова в Москве любителями «халявы»

Шнуров назвал участников митинга на Сахарова в Москве любителями «халявы»

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное согласованному митингу оппозиции в Москве на проспекте Сахарова: он отметил в своем творчестве, что тысячи участников пришли на митинг ради «халявы» — концерта популярных молодежных исполнителей. Стихотворение музыкант опубликовал в своем Instagram.

Шнуров высмеивает участие в протестном мероприятии молодежных популярных артистов, созванных организаторами митинга для привлечения молодежного контингента, а не действительно политически активных граждан.

«Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса…», — так звучит первая строчка стихотворения, опубликованного Шнуровым.

Шнуров раскритиковал прошедший на Сахарова митинг в стихах

Артист уверен, что для того, чтобы собрать «тусу тысяч в сто», необходимо было позвать немецкую рок-группу Рамштайн. Шнуров ироничного посоветовал организаторам «сделать платный вход на митинг», чтобы те могли подзаработать на политической акции и выйти в прибыль «на протестном кураже». 

Ранее сообщалось, что в согласованном субботнем митинге на проспекте Сахарова приняли участие не только политизированные граждане и известные артисты, но и ЛГБТ-активисты, трансвеститы и цыгане. Согласно данным ГУ МВД, акцию посетили около 15-20 тысяч человек, но лишь треть из них оказалась москвичами — остальные приехали на мероприятие из других городов.

Шнуров раскритиковал прошедший на Сахарова митинг в стихах

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Автор: Тимофей Булочкин
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