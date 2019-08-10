Провокаторшу Соболь будут судить за организацию массовых беспорядков в Москве

В отношении незарегистрированного кандидата в МГД Любови Соболь состовляет протокол следователь, она пойдет под суд из-за нарушений правил организации митинга.

«Полиция сейчас везет Соболь в отделение, где в отношении нее составят протокол по ст. 20.2 КоАП («Нарушение правил организации митинга»). Наказание ей назначит суд, который состоится точно не сегодня. Арест моей подзащитной не грозит, поскольку у нее есть малолетний ребенок», — сообщил адвокат Соболь Иван Сустин РИА Новостям.

До этого Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей на аналогичное правонарушение в Щербинском суде Москвы.

Ранее Мосгоризбирком не зарегистрировал кандидатами представителей «внесистемной оппозиции» Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова из-за обнаруженных фальсификаций в их подписных листах: в подделанных подписях за свое выдвижение они использовали автографы мертвецов.

После первого отказа МГИК бывшие кандидаты начали организовывать несанкционированные протестные акции и не ответили на предложение городских властей согласовать митинги на другой день. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что незаконные митинги — шантаж: экс-кандидаты призывали москвичей к участию в несогласованной акции еще до объявления результатов проверки подписей всеми избиркомами.