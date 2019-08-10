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21:26   10 Августа 2019
Россия

Полиция задержала 136 нарушителей порядка на несогласованном шествии в Москве

Полиция задержала 136 нарушителей порядка на несогласованном шествии в Москве

Правоохранители за разные нарушения задержали 136 человек, которые после согласованного митинга в Москве устроили несанкционированное шествие. Об этом проинформировали в пресс-службе московского главка МВД.

Меры безопасности близ метро Китай-город было решено усилить после того, как некоторые участники санкционированного митинга на проспекте Сахарова призвали к продлению мероприятия в другом формате. Полиция по громкой связи предупреждает участников о незаконности шествия и призывает разойтись.

Власти Москвы согласовали два митинга на Сахарова — 10 и 11 августа, до ста тысяч человек каждый. Позже стало известно, что организаторы отказались от воскресной акции.

После призывов к так называемым мирным прогулкам после митинга Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях незаконно и может дойти до уголовной ответственности.

Как сообщала полиция, митинг собрал около 20 тысяч человек, большинство из которых пришло послушать отечественных рэп-исполнителей, приглашенных оппозицией для придания хоть какой-то привлекательности мероприятию. После выступления музыкантов многие разошлись, потеряв интерес к повестке митинга.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #митинг #общество

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