Митинг в Москве 10 августа превратился в посмешище с цыганами, бомжами и фриками

Участие в согласованном митинг в Москве на проспекте Сахарова приняли не только политически активные граждане, но и ЛГБТ-активисты, трансвеститы и цыгане. Об этом сообщает издание Nation News.

В субботу 10 августа на проспекте Сахарова в столице начался согласованный митинг в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму экс-кандидатов, которые не были допущены до регистрации из-за поддельных подписей, обнаруженных графологами МВД.

Со своими концертами на акции выступили рэперы Face и Оксимирон, группы «Кровосток» и IC3PEAK, видеоблогеры Эльдар Джарахов и Данила Поперечный, известные своими «шутками» про россиян, которых обзывали в соцсетях «ватниками» и «свинорусами». Организаторы митинга решили «дать концерт», чтобы привлечь на протестное мероприятие как можно больше молодежи, но на митинг пришли неожиданно эпатажные персонажи.

Так на акцию заявился мужчина, водрузивший над толпой протестующих флаг Украины. Митингующие потребовали убрать неуместное знамя на санкционированном мероприятии в российской столице и не радикализировать обстановку, а в конце-концов вырвали неугодный флаг из рук провокаторов.

Активно раздавали интервью журналистам, работавшим на митинге, и «протестующие» в состоянии алкогольного опьянения, внешним видом напоминающие людей без определенного места жительства.

Активно «развлекали» толпу митингующих и табор цыган: они организовали задорные танцы с песнями и музыкой.

В Петербурге на улицы города вышли ярко накрашенные личности максимально вызывающего вида: им потребовалось срочно солидаризироваться с московскими протестующими. Среди людей, вышедших на одиночные пикеты, встречались и те, кто открыто поддерживает экс-кандидата Любовь Соболь, политические амбиции которой далеки от Северной столицы.