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20:38   10 Августа 2019
Россия

Митинг в Москве 10 августа превратился в посмешище с цыганами, бомжами и фриками

Митинг в Москве 10 августа превратился в посмешище с цыганами, бомжами и фриками

Участие в согласованном митинг в Москве на проспекте Сахарова приняли не только политически активные граждане, но и ЛГБТ-активисты, трансвеститы и цыгане. Об этом сообщает издание Nation News.

В субботу 10 августа на проспекте Сахарова в столице начался согласованный митинг в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму экс-кандидатов, которые не были допущены до регистрации из-за поддельных подписей, обнаруженных графологами МВД.

Со своими концертами на акции выступили рэперы Face и Оксимирон, группы «Кровосток» и IC3PEAK, видеоблогеры Эльдар Джарахов и Данила Поперечный, известные своими «шутками» про россиян, которых обзывали в соцсетях «ватниками» и «свинорусами». Организаторы митинга решили «дать концерт», чтобы привлечь на протестное мероприятие как можно больше молодежи, но на митинг пришли неожиданно эпатажные персонажи.

Митинг в Москве 10 августа превратился в посмешище с цыганами, бомжами и фриками

Так на акцию заявился мужчина, водрузивший над толпой протестующих флаг Украины. Митингующие потребовали убрать неуместное знамя на санкционированном мероприятии в российской столице и не радикализировать обстановку, а в конце-концов вырвали неугодный флаг из рук провокаторов.

Активно раздавали интервью журналистам, работавшим на митинге, и «протестующие» в состоянии алкогольного опьянения, внешним видом напоминающие людей без определенного места жительства.

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Активно «развлекали» толпу митингующих и табор цыган: они организовали задорные танцы с песнями и музыкой.

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В Петербурге на улицы города вышли ярко накрашенные личности максимально вызывающего вида: им потребовалось срочно солидаризироваться с московскими протестующими. Среди людей, вышедших на одиночные пикеты, встречались и те, кто открыто поддерживает экс-кандидата Любовь Соболь, политические амбиции которой далеки от Северной столицы.

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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