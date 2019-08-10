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22:01   10 Августа 2019
Россия

Карнаухов предложил «оппозиции» попробовать устроить митинг по британским законам

Карнаухов предложил «оппозиции» попробовать устроить митинг по британским законам

Общественный деятель, в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией инициировавший расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе» в 2009 году, Сергей Карнаухов в эфире трансляции YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» предложил обогатить административный и уголовный кодекс России в отношении митингов заимствованиями с Запада, если оппозиция настаивает. 

«Ссылки на Запад у оппозиции прекратятся моментально», — прогнозирует Канаухов.

В эфире он рассказал, что супер-новеллой стала бы модернизация законодательства в отношении лица, которое отвечает за согласование мероприятия. В США, например, организатору нужно пойти в органы, которые регулируют транспортную безопасность — в Москве это был бы «Мосгортранс», в пожарную безопасность — МЧС, нужно также сходить к врачам, если не будут работать субъекты бизнеса во время проведения мероприятия, то необходимо пройти в департамент инвестиций города Москвы.

«Согласуй все и приди в полицию, получи у них документ о том, что ты можешь этим заниматься. В Великобритании очень интересно: если выясняется во время опроса, что ты на эту тему уже выступал, то тебе не говорят в лоб, что ты придурок, но тебе запрещают этим заниматься. Основной субъект, с которым ты сталкиваешься на финише — это полиция. Пускай у нас эксперты разбираются с этими новеллами — это супер разумно было бы. Полиция понимала бы, что будет на митинге», — говорит Карнаухов.

Карнаухов предложил «оппозиции» попробовать устроить митинг по британским законам

На Западе существует перечень того, что можно, а чего нельзя делать полиции во время того, как митинг из законного перетекает в незаконный.

«Полиции нужно прописать что можно делать, а что нельзя. Я поговорил с правозащитниками: они сказали, что  у нас 212 статья УК РФ находится в очень запущенном состоянии. По ней, нужно, чтобы банда головорезов вышла и расстреляла из гранатометов улицу», — уверен Карнаухов, дополняя, что проблема назрела: это видно по общественному запросу.

По мнению политолога и директора Центра политического анализа Павла Данилина, сегодняшний митинг-концерт был разрешен по объективным причинам. Исполнители и организаторы не ставили задачи устроить беспорядки в центре, а потому администрация пошла на уступку и предложила площадь для проведения мероприятия. По данным ГУ МВД по Москве, митинг собрал 20 тысяч человек. Впрочем, люди не столько шли протестовать, сколько послушать речитатив от модных исполнителей со сцены. 

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Автор: Валерия Крутецкая
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