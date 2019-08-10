Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семеро подростков повелись на провокации «оппозиции» и угодили в автозаки в Москве

Семеро подростков повелись на провокации «оппозиции» и угодили в автозаки в Москве

 Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю

Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
Семеро подростков повелись на провокации «оппозиции» и угодили в автозаки в Москве

Семеро подростков повелись на провокации «оппозиции» и угодили в автозаки в Москве

 Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю

Беглов рассказал во «ВКонтакте» об итогах работы за неделю
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
20:02   10 Августа 2019
Россия

Путин на мотоцикле прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Путин на мотоцикле прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин прибыл на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона».

На мероприятие, проходящее в Севастополе, он прибыл за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и главы Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу был прикреплен российский флаг.

Президент подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые поприветствовали его гудками. 

Байк-шоу стало 11-м по счету из тех, что проводится в Крыму. Оно всегда проводится на патриотическую тематику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #мотоцикл #общество #байк-шоу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...