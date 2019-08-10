Путин на мотоцикле прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин прибыл на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона».

На мероприятие, проходящее в Севастополе, он прибыл за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и главы Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу был прикреплен российский флаг.

Президент подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые поприветствовали его гудками.

Байк-шоу стало 11-м по счету из тех, что проводится в Крыму. Оно всегда проводится на патриотическую тематику.