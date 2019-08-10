Больше половины участников митинга на Сахарова приехали из других городов

Менее трети настоящих жителей столицы пришли на согласованный митинг в поддержку незарегистрированных экс-кандидатов в Мосгордуму на проспект Сахарова 10 августа, заявил глава Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Об этом сообщает издание New Inform со ссылкой на агентство «Москва».

«Нас, прежде всего, интересовала география, откуда эти люди. По нашей очень предварительной информации, 30% — это москвичи, 30% — жители Подмосковья, 40% — жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент. Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тыс. человек. Это те, кто ответил на вопросы», — отметил Шпунт.

В регионах аналогичные акции были довольно малочисленны: больше всего «сочувствующих» москвичам было в Новосибирске — 90 человек пришли на одиночные пикеты в поддержку московских выборов. Меньше всего протестующих собралось во в Владивостоке — там восемь человек выступили с плакатами на одиночных пикетах.

Шпунт утверждает, что пока рано давать точное число участников митинга: он уточнил, что официальные данные по численности согласованной акции могут появиться не ранее 12-13 августа.

«По нашим данным, участников было 15–20 тыс., но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте», — заключил Шпунт.

Организаторы мероприятия включили концерты известных артистов в программу митинга с целью привлечь к акции как можно больше молодых людей, несмотря на запрет московской мэрии устраивать музыкальный концерт на политическом митинге. Однако несмотря на все усилия «оппозиции» запланированная политическая акция превратилась в «тусовку» школьников и маргиналов.