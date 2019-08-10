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 Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге

Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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22:52   10 Августа 2019
Россия

Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге

Провокаторы распылили перцовый баллончик на стихийном сборище в Петербурге

Неизвестные распылили перцовый баллончик у станции метрополитена «Гостиный двор» в центре Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок и безопасность граждан.

Петербургские активисты не согласовали проведение публичного мероприятия, призванное поддержать митинг-концерт в Москве, который изначально задумывался ради поддержки незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, но превратился в концерт отечественных рэп-исполнителей. Митинг-концерт в столице посетили репер Oxxxymiron, репер Face, блогер Юрий Дудь, Владимир Познер, Леонид Парфенов. Люди стали расходиться сразу после выступления музыкантов. 

В Петербурге планировалось проведение одиночных пикетов с участием сторонников блогера Навального, которые демонстрировали агрессию и неадекватное поведение - кричали и оскорбляли проходящих мимо граждан. Такое поведение сторонников оппозиционеров окончательно превратило акцию в сборище фриков.

Для обеспечения порядка на Невском проспекте правоохранители были вынуждены задержать семь человек.

Ранее сообщалось, что у «Гостиного двора» появились одиночные пикеты против протестов оппозиции с призывами не позволить затянуть Петербург в «болото протеста». Многие горожане отметили, что разделяют мнение одиночных пикетчиков.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #митинг #общество

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