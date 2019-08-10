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23:32   10 Августа 2019
Россия

Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы

Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы

Участник митинга попытался организовать провокацию на площади Сахарова в Москве, бросив шашку в урну для мусора — полицейскому не удалось залить задымление,  проходящих мимо людей просят поскорее проходить задымленный участок. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее протестующие выгнали из толпы мужчину, появившегося в толпе митингующих с украинским флагом: его назвали провокатором и потребовали либо убрать флаг Украины, либо уйти с мероприятия. Сами митингующие стали расходиться по домам спустя час после начала мероприятия: причинами стали плохая погода и неуместный концерт молодежных рэп-исполнителей и блогеров, творчество которых не поняли большинство пришедших на акцию.

 

Ранее столичное МВД предупредило москвичей о возможных провокациях на митинге оппозиции 10 августа. Один из организаторов митинга Денис Шендерович обратился к полицейским с информацией о готовящихся провокациях со стороны бывшей кандидатки в Мосгордуму Любови Соболь, которая была задержана в субботу за призывы к нарушению порядка в столице.

Провокатор «задымил» шашкой участок дороги в центре Москвы

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Автор: Тимофей Булочкин

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