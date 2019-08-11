Дудь разуверился, что «тухлые» митингующие изменят Россию

Журналист Юрий Дудь считает, что митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве был организован крайне слабо. Об этом написал в Facebook журналист Александр Лютиков. По его словам, они вместе посетили санкционированное мероприятие и Дудь назвал акцию «тухляком».

«Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?», - задался вопросом он.

После этого они решили направиться на фестиваль «Панки в городе», отметил Лютиков. Ранее Дудь анонсировал у себя в Twitter, что выступит ведущим на фестивале «Панки в городе».

Представители оппозиции стали призывать сторонников выходить на незаконные митинги и устраивать провокации после того, как кандидатов-«навальнистов» не допустили на выборы в Мосгордуму из-за высокого процента брака в подписных листах, в том числе фальшивых подписей избирателей и автографов умерших москвичей.

Столичный митинг 10 августа организаторы превратили в молодежный концерт, на который стеклась молодежь и школьники, понятия не имеющие о теме акции. Пригласив на акцию «Кровосток» и других исполнителей, оппозиционеры попытались искусственно увеличить численность их политического мероприятия, однако по-настоящему заинтересованных, взрослых людей на акции собралось крайне мало.