Четырнадцать человек задержали в Петербурге за нарушение правил пикетов

Сегодня в центре Петербурга прошли одиночные пикеты, переросшие в несогласованную акцию: провокаторы инициировали вокруг пикетчиков беспорядки, танцуя под музыку и размахивая плакатами — их задержали сотрудники полиции.

Несогласованная акция прошла возле станции метро «Гостиный двор». Там сторонники оппозиции планировали провести одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму экс-кандидатов, снятых с предвыборной гонки фальсификацию подписей. На Невском проспекте стояли люди с плакатами «Питер за Любовь», поддерживая бывшую кандидатку Любовь Соболь, и «Верните Москве выборы», но одиночные пикеты переросли в беспорядки.

Пришли выразить свое мнение и петербуржцы, выступившие резко против несогласованных акций в Москве, сообщает издание «ПолитЭксперт». На сегодняшней акции в Москве организаторы провели концерт известных молодежных исполнителей, чтобы привлечь как можно больше участников, но те разочаровались как дождливой погодой, так и выступлением блогеров-комиков, после чего разошлись по домам.

Полиция была вынуждена принять меры и пресечь беспорядки, в ответ на что некоторые активисты испольщовали газовые баллоны. В толпе около сотни человек правоохранители обнаружили самых активных провокаторов и задержали их, в числе таковых оказалась и активистка движения «Весна», замглавы петербургского штаба Алексея Навального Ольга Гусева, курировавшая проведение несогласованной акции в Северной столице. Всего полицейские задержали 14 человек.

В столице полиция задержала еще одну соратницу Навального — экс-кандидата Соболь, которая призывала москвичей выходить на несогласованные акции 27 июля и 3 августа. По итогам незаконных шествий были возбуждены административные и уголовные дела, открытые по статье 212 УК РФ — «Массовые беспорядки»: о таких последствиях предупреждало потенциальных участников ГУ МВД перед началом несанкционированных акций.