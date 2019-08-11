Член ОП РФ Григорьев насчитал на митинге-концерте больше фанатов рэпа, чем митингующих

Член Общественной палаты Максим Григорьев, который присутствовал на митинге вышел на связь с «Политикой сегодня: Россия США Украина». В эфире трансляции на YouTube-канале общественный деятель отметил, что мероприятие напоминало больше концерт, чем митинг.

«На мой взгляд, было больше людей, которые пришли послушать этих рэперов. Публика была разнородная. Рядом стояли люди с радужными флагами, с флагами за декоммунизацию, с коммунистическими флагами, была девушка с коммунистическим флагом, на котором было почему-то написано Виктор Цой, какие-то дольщики из Кемерово тоже были там», — передал Григорьев.

На концерте на проспекте Сахарова есть странные персонажи. Что тут делают обманутые дольщики из Кемерово? pic.twitter.com/YhzHrgUxky — Максим Григорьев (@grigorievms) August 10, 2019

Он также отметил, что концерт-митинг происходил достаточно спокойно. Единственное, что смутило Григорьева — это брошенный файер и призыв устроить беспорядки со сцены. Провокатора, а им оказался Борис Золоторевский — глава предвыборного штаба директора ФБК Ивана Жданова, который баллотировался в Мосгордуму с подделанными подписями, полиция задержала.

«Были призывы, некоторые люди начали собираться. Их задор может быстро пропасть, потому что они понимают, что это незаконное мероприятие», — подумал Григорьев.

Общественный деятель отметил слаженные действия полиции на митинге. Григорьев заметил, что девушке стало плохо, и полицейские оперативно вызвали медиков, которые своевременно оказали пострадавшей помощь.

В сегодняшний митинге-концерте в Москве приняли участие подданный Соединенного королевства, рэпер Oxxxymiron, рэп-исполнитель Face, недолго пробыл на Сахарова блогер Юрий Дудь, несколько дней назад яро призывающий выйти россиян на площадь в поддержку независимых кандидатов. Заметив, что микрофоны не работали и революции сделать у публики не получится, он решил удалиться. После выступления музыкантов, люди стали направляться к выходу. Всего, по данным ГУ МВД по Москве, митинг-концерт собрал около 20 тысяч человек.