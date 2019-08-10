Русофобы Поперечный, Face и Джарахов развлекали «свинорусов» на митинг-концерте в Москве

Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве провели концерт с участием популярных артистов и блогеров, чтобы привлечь к протестному мероприятию как можно больше молодежи.

На акции выступили рэперы Face и Оксимирон, группы «Кровосток» и IC3PEAK, видеоблогеры Эльдар Джарахов и Данила Поперечный, известные разве что подросткам своими юмористическими шоу на Youtube. Блогеры активно позировали СМИ, работавшим на митинге: так они сфотографировались для корреспондента «МБХ-медиа» на фоне автозаков. Об этом сообщает издание Nation News.

Оба блогера активно пользуются социальными сетями — например, Twitter. В марте прошлого года Джарахов в «шутливом» твите заявил, что россияне — «свинорусы», а Поперечный 6 августа назвал владельца сети «Теремок», по каким-то причинам забаневшего блогера в соцсети, «ватаном» — это оскорбление было придумано еще в 2014 украинскими пропагандистами для тех, кто разделял проросийскую позицию.

Ранее в ГУ МВД заявили об оттоке протестующих с проспекта Сахарова из-за плохой погоды. Желающих поддержать московских митингующих в разных регионах РФ собралось мало: от восьми до 90 человек вышли на одиночные пикеты.

В субботу полиция задержала экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее агитировала москвичей выходить на несогласованные акции 27 июля и 3 августа. По итогам незаконных митингов были возбуждены административные и уголовные дела, открытые по статье 212 УК РФ — «Массовые беспорядки».