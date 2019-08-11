Журналист «Вестей» предложил позвать в следующий раз на митинг-концерт «оппозиции» Бузову

В эфире трансляции YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал, что для организаторов митинга-концерта выбор исполнителей был не очевиден.

«Почему Face, почему IC3PEAK, а где Паук? Паук тоже пытался собрать подписи и желал быть кандидатом. Мне кажется, у него есть какие-то тексты. Причем он уже давно пытается изображать какую-то политическую деятельность в отличие от более молодых коллег. Его там не хватает. Было бы веселее», — посетовал Медведев в эфире.

По данным ГУ МВД по Москве, митинг-концерт на Сахарова посетили около 20 тысяч человек. Медведеву не понятно, сколько из них пришло на концерт, а сколько поддержать экс-кандидатов, не сумевших собрать настоящие подписи для участия в выборах. В любом случае, как заметил Медведев, если бы позвали выступать певицу Ольгу Бузову, то зрителей собрали бы намного больше.

«Возможно в это и была задача. Поэтому, наверное, много людей покинули мероприятие, потому что не поняли, что объективно происходит. Как с выборами в Мосгордуму связана песня «Салам». Где Мосгордума, а где гашиш?», — считает Медведев.

Митинг-концерт на Сахарова почтили присутствием рэпер, подданный Соединенного королевства Oxxxymiron, рэпер Face, блогер Юрий Дудь, Владимир Познер, Леонид Парфенов. Организаторами мероприятия выступали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (Яблоко), Денис Шендерович (команда сына экс-депутата Геннадия Гудкова) и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. В подписях в их поддержку нашлось слишком много брака. Так Геннадий Гудков был лидером по числу недействительных паспортных данным в подписных листах.

Заявится на мероприятие собиралась и протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которую на выборы не пустили подписи "мертвых" и проблемы с заграничной недвижимостью. Но организаторы митинга опасались с ее стороны провокаций и превентивно попросили полицию избавить мероприятие от ее присутствия.