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17:36   10 Августа 2019
Россия

Свыше 200 тысяч людей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Свыше 200 тысяч людей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» с момента их открытия посетили больше 200 тысяч людей, сообщили на сайте мэра и правительства столицы 10 августа.

Такие медцентры расположены в 46 парках города и работают с 8.00 до 22.00. Отмечается, что ежедневно через них проходит свыше четырех тысяч москвичей, в основном те, у кого нет времени посетить поликлинику. Обследование занимает менее часа и позволяет выявить и предотвратить развитие разных неинфекционных заболеваний.

Обратиться за помощью может любой совершеннолетний россиянин. С собой важно иметь паспорт, его копию или водительское удостоверение. В случае, если желающий не прикреплен к любой поликлинике Москвы, список пополняется полисом обязательного медицинского страхования.

Свыше 200 тысяч людей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

В субботу, 10 августа, в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг оппозиции под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Среди организаторов скандально известная Любовь Соболь, которая подделала подписные листы с помощью «мертвых душ».

Стоит отметить, что акция превратилась в концерт, на котором выступили знаменитые личности, такие как блогеры Юрий Дудь и Данила Поперечный, музыкальные группы «Кровосток» и «Айспиг», а также рэперы Фэйс и Оксимирон. Бесплатный концерт посетили порядка 20 тысяч фанатов.

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Автор: Анна Манц
#москва #здоровье

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