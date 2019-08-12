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20:45   12 Августа 2019
Россия

Свиридову не дали слово на митинге-концерте из-за цензуры и выступления звезд

Свиридову не дали слово на митинге-концерте из-за цензуры и выступления звезд

Глава муниципального округа Таганский, в прошлом году набравший 7% голосов избирателей на выборах мэра Москвы, Илья Свиридов эфире трансляции YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» отметил, что когда он пришел на митинг, то ему показалось, что на протестную акцию пришло даже меньше людей, чем 20 июля на площадь Сахарова.

Свиридов хотел выступить на согласованном митинге, но организаторы не дали ему слово. Объяснили это тем, что в его сообществе в «ВКонтакте» под названием «Таганка» (Соседи) процветает цензура.

«У вас же демократия, вы такие демократичные, у вас есть два мнения: одно — власть все испортила, выборов нет.  Есть другое — все по закону, все идеально. Все агенты госдепа проводят митинги. Но середины нет, полутонов будто не бывает в жизни», — возмутился мундеп.

Отказали в выступлении и журналисту и блогеру Лесе Рябцевой. Причиной для отказа назвали плотный график мероприятия.

«Это прекрасная Россия будущего. На демократических митингах нельзя выступать тем, у кого мнение хоть чуть-чуть отличается от того, которое пропагандируют организаторы мероприятия», — развел руками Свиридов.

Людей на митинге 10 августа все же, под подсчетам ГУ МВД по Москве, оказалось больше, чем 20 июля: 20 тысяч человек против 12 тысяч в прошлом месяца. А все из-за того, что фронтменами мероприятия выступили известные рэперы, среди которых Face и Oxxymiron. Сергей Шнуров посоветовал на будущее организаторам митинга-концерта мыслить масштабнее и привезти Rammstein, и уже начать продавать билеты.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #выборы #политика #общество #мосгордума

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