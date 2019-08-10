Гаспарян сравнил поддающихся на провокации «оппозиции» москвичей с «безмозглым хомячьем»

Публицист Армен Гаспарян заявил, что провокаторы от оппозиции подталкивают участников акций в Москве к беспорядкам.

Ранее один из организаторов митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, оппозиционный «журналист» и мундеп Илья Азар написал в Facebook, что «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face выступят на митинге 10 августа на проспекте Сахарова.

Тем самым, оппозиция превратила согласованную акцию в бесплатный концерт, преследуя цель завлечь на мероприятие как можно больше людей для массовки и использовать эту цифру как доказательство якобы актуальности акции.

Стоит отметить, что Face, IC3PEAK и «Кровосток» вообще никак не причастны к политике, но в текстах их песен присутствует ненормативная лексика, пропаганда наркотиков, а также романтируются убийства и насилие.

Как отметил Гаспарян в интервью ФАН, пригласив на митинг таких исполнителей, оппозиция пытается настроить митингующих на агрессивное поведение, что стало бы идеальной картинкой для западных СМИ.

«При этом для них желательно, чтобы пролилась кровь, это идеальная схема. Причем пролилась она не с точки зрения, скажем условно, жертвенности какой-нибудь Любы Соболь, прости меня Господи, а чтобы какие-нибудь пешки пострадали при замесе», — пояснил эксперт.

Гаспарян также отметил, что оппозиция в надежде на этот самый «замес» призывает горожан после акции пройтись по улицам.

Ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы все это безмозглое хомячье задумалось о том, что за все вот это они получат тюремные сроки, а Соболь и Навальный будут и дальше находить следующих жертв», - отметил он.

Призывы к участию в незаконных митингах и провокации начались со стороны «оппозиции» после того, как сторонников блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за фальшивых подписей избирателей.

Столичный митинг 10 августа, разрешенный властями, был превращен самими же организаторами из политического мероприятия в сборище молодежи и школьников, не имеющих представление о теме акции. Митинги в регионах тоже сошли на нет, и это, по всей видимости, свидетельствует о том, что оппозиция достигла кризисной точки.