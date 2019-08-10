Пучков уверен, что «оппозиция» использует артистов для беспорядков на митингах

Организаторы митинг-концерта пригласили рэпера Face и группу «Кровосток», чтобы превратить мероприятие в незаконное шествие. Такое мнение высказал российский блогер и публицист Дмитрий Пучков, передает 10 августа «New inform».

По мнению Пучкова, «оппозиция» организует митинги, чтобы устроить на них беспорядки. Причем это касается не только незаконных, но и согласованных с администрацией акций. Он подчеркнул, что музыкальные коллективы спровоцируют людей на нарушение закона «чисто голосом».

«Цель у них ровно одна – спровоцировать полицию на жесткие агрессивные действия, получить по голове, нафотографировать свои разбитые и окровавленные морды,а после отправить это на Запад, откуда они получат разнообразные бонусы, на которые будут жить дальше», — заявил Пучков.

Организаторами незаконных митингов в Москве, которые прошли 3 августа и 27 июля, стали не допущенные до выборов в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других «независимых» кандидатов. Мосгоризбирком отказал компании оппозиционеров после проверки документов, когда обнаружилось, что кандидатов «поддержали» умершие москвичи и никогда не существовавшие люди.

Во время незаконных акций организаторы и участники митинга не раз провоцировали органы правопорядка, несмотря на предупреждения, что мероприятие не согласовано с властями города. В результате полиции пришлось задержать более 1000 дебоширов.

Митинг-концерт, прошедший 10 августа в Москве, показал, что оппозиция осознает поражение: либералы понимают, что не соберут людей без привлечения сетевых инфлюенсеров. Приглашенные на акцию рэперы и блогеры привлекут подростков, что помогут создать видимость массовости. Митинги в регионах, на которых не было популярных персон, не собрали даже кучки бездельников.