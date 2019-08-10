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17:05   10 Августа 2019
Россия

Глава штаба Жданова призывал к беспорядкам со сцены митинг-концерта и угодил в автозак

Глава штаба Жданова призывал к беспорядкам со сцены митинг-концерта и угодил в автозак

Правоохранители задержали Бориса Золоторевского — главу предвыборного штаба директора так называемого ФБК Ивана Жданова, который баллотировался в Мосгордуму с подделанными подписями.

В субботу, 10 августа, в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг оппозиции. На акции Залоторевский призывал участников к беспорядками после окончания акции. Это и стало причиной задержания.

Стоит отметить, что его начальник — Жданов — на данный момент арестован за агитацию к участию в незаконном митинге 27 июля, который вылился в массовые беспорядки. 2 августа суд признал законным решение, не допускать фальсификатора в гонку за место в московском парламенте.

Глава штаба Жданова призывал к беспорядкам со сцены митинг-концерта и угодил в автозак

Организаторами митинга на Сахарова выступили «оппозиционные» экс-кандидаты в Мосгордуму, такие как Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. Они не попали на выборы из-за фальсификации подписных листов, в частности с применением «мертвых душ» и «фабрик по рисовке».

Ранее вышеназванные личности провели в Москве несколько незаконных митингов, где призывали к беспорядкам и провокациям. В результате, было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов, неоднократно распылялся слезоточивый газ, особо отбитые митингующие принесли с собой оружие

По факту несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.

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Автор: Анна Манц
#москва #задержание #оппозиция #митинг #жданов

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