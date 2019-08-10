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17:16   10 Августа 2019
Россия

Видео использования ракетного комплекса «Кинжал» на «АрМи-2019» попало в сеть

Видео использования ракетного комплекса «Кинжал» на «АрМи-2019» попало в сеть

Общественность впервые ознакомилась с гиперзвуковым ракетный комплексом «Кинжал» на Армейских международных играх. Видео его применения опубликовали в сети 10 августа.

На полигоне Дубровичи состоялось авиашоу, в ходе которого два истребителя МиГ-31К, вооруженные «Кинжалами» прикрывала штурмовую и бомбардировочную авиацию. Цель операции — поразить авиационными бомбами зенитно-ракетные комплексы условного врага.

Стоит отметить, что всего на полигоне, где проходило авиационное шоу, было установлено порядка 60 целей разного типа. Десять перехватчиков МиГ-31К авиации Южного военного округа несут опытно-боевое дежурство с данным вооружением с конца 2017 года.

Российский президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в прошлом году представил ряд новейших вооружений армии России. Среди них оказалась и гиперзвуковая ракета «Кинжал», способная нести ядерные и обычные боевые заряды на расстояние до двух тысяч километров.

Видео использования ракетного комплекса «Кинжал» на «АрМи-2019» попало в сеть

Пятые Армейские игры проходят с 3 по 17 августа. Начало события объявлял глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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Автор: Анна Манц
#видео #военные #кинжал #арми-2019

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