Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

СК РФ завел уголовное дело о легализации миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией. Следствие считает, что неизвестные лица передали работникам фонда деньги, полученные незаконным путем.

Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые, по их словам, направлялись на финансирование региональных штабов и оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах. Однако, как сообщает RT, стало известно, что региональные активисты не получают помощи из Москвы. Деньги на выплаты штрафов за несанкционированные акции штабы в регионах вынуждены собирать по друзьям.

Сложно установить, в каком объеме дошёл до регионов отмытый ФБК миллиард рублей, но, как выяснил RT, региональные активисты из штабов Навального не получают финансовой поддержки из столицы и справляются со всеми финансовыми нуждами самостоятельно.

Михаил Мурыгин, занимавший пост координатора саратовского штаба с сентября 2017 года по август 2018-го, сообщил, что надеялся на помощь из Москвы в оплате штрафов за участие в митингах, но связаться с Навальным, который обещал всем участникам акций компенсировать штрафы, практически невозможно.

Мурыгин подчеркнул, что даже находясь на посту регионального руководителя штаба, не имел прямых контактов для связи с Навальным. Переговоры с другими сотрудниками ФБК тоже результатов не приносили, отметил он.

Ранее сообщалось, что счета ФБК заблокировали в рамках уголовного дела об отмывании спонсорских денег.