Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами

Протестующие на согласованном митинге в Москве 10 августа негативно отреагировали на украинский флаг, появившийся в толпе среди российских триколоров: мужчину назвали провокатором и потребовали убрать флаг или уйти.

В ответ тот заявил, что это флаг его страны: «…я ей горжусь, горжусь Майданом!», — заявил он протестующим, потребовавшим убрать неуместное знамя на санкционированном мероприятии, проходящем в российской столице.

На проспекте Сахарова замечен украинский флаг. Фото Ruptly pic.twitter.com/6Md3Hi4uF3 — RT на русском (@RT_russian) August 10, 2019

Попытки провокатора повторить украинский опыт провалились: на видео, опубликованном RT, протестующие отбирают у «участника» украинский флаг. Ранее флаги Украины уже были замечены на митингах, прошедших в Москве ранее. Провокаторы на согласованных протестах неоднократно пытались увести акцию в сторону радикализма.

Ранее московская полиция предупредила горожан о возможных провокациях на митинге оппозиции 10 августа. Один из организаторов митинга Денис Шендерович обратился в МВД с сообщением о готовящихся провокациях со стороны экс-кандидата в МГД Любови Соболь и других участников. Накануне мероприятия полиция задержала Соболь за призывы к нарушению порядка в столице.