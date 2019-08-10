Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор уверен, что незаконные митинги поддерживают только провокаторы

Сенатор уверен, что незаконные митинги поддерживают только провокаторы

 Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском

Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
Сенатор уверен, что незаконные митинги поддерживают только провокаторы

Сенатор уверен, что незаконные митинги поддерживают только провокаторы

 Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском

Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
16:30   10 Августа 2019
Россия

Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском

Росатом поможет семьям сотрудников, погибших при испытаниях на полигоне под Архангельском

Росатом окажет финансовую поддержку семьям сотрудников госкорпорации, которые погибли при испытании ракеты под Архангельском. Об этом проинформировали в департаменте коммуникаций компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет не только об одноразовой выплате - это лишь малая часть того, что корпорация может сделать в знак признательности испытателям, которые отдали жизни во благо безопасности всех граждан. 

8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с последующим возгоранием. МО РФ сообщило о гибели двух человек. Позже Росатом уточнил, что происшествие унесло жизни пятерых сотрудников - испытание проходило на морской платформе и взрывом несколько человек отбросило в воду, что дало основание надеяться, что их смогут обнаружить живыми, однако этого не произошло.

Ранее сообщалось, что госкорпорация выразила соболезнования близким погибших сотрудников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #минобороны #ростатом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...