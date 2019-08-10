Росатом окажет финансовую поддержку семьям сотрудников госкорпорации, которые погибли при испытании ракеты под Архангельском. Об этом проинформировали в департаменте коммуникаций компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет не только об одноразовой выплате - это лишь малая часть того, что корпорация может сделать в знак признательности испытателям, которые отдали жизни во благо безопасности всех граждан.

8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с последующим возгоранием. МО РФ сообщило о гибели двух человек. Позже Росатом уточнил, что происшествие унесло жизни пятерых сотрудников - испытание проходило на морской платформе и взрывом несколько человек отбросило в воду, что дало основание надеяться, что их смогут обнаружить живыми, однако этого не произошло.

Ранее сообщалось, что госкорпорация выразила соболезнования близким погибших сотрудников.