Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

 Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами

Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

 Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами

Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
17:46   10 Августа 2019
Россия

Неопытная молодежь стала инструментом в руках оппозиции, заметил сенатор Джабаров

Неопытная молодежь стала инструментом в руках оппозиции, заметил сенатор Джабаров

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «ПолитЭкспертом» выступил за мирные акции без нарушения законодательства.

«А то, что хочет оппозиция, — это уже не оппозиция, это больше попахивает экстремизмом. Для выражения своих чувств есть митинги, есть выборы, в которых можно участвовать на законных основаниях», — заметил он.

Напомним, что в субботу, 10 августа, на столичном проспекте Сахарова состоялся митинг оппозиции, который был согласован с московскими властями. Согласно заявлениям «оппозиционных» экс-кандидатов в Мосгордуму, он проводится в поддержку незарегистрированных претендентов. Напомним, что организаторы не попали на выборы из-за фальсификации подписных листов, которые подделывались на «фабриках по рисовке» с использованием «мертвых душ».

джа

Сенатор отметил, что в выходные по улицам столицы гуляют миллионы людей, а подобные сборища угрожают их безопасности.

«Правоохранители сделают свое дело и не допустят беспорядков… Московскими властями дана правильная и основательная оценка», — уверен собеседник.

Организаторы митинга пригласили на событие знаменитых людей и музыкантов, чтобы привлечь внимание молодежи. Так, на проспекте выступили «Кровосток», Face и IC3PEAK, а также блогеры Юрий Дудь и Данила Поперечный. Джабаров указал, что либералы всеми силами пытаются заманить молодое поколение, чтобы сделать их инструментом для достижения своих сомнительных целей.

джа

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #джабаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...