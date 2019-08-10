Неопытная молодежь стала инструментом в руках оппозиции, заметил сенатор Джабаров

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «ПолитЭкспертом» выступил за мирные акции без нарушения законодательства.

«А то, что хочет оппозиция, — это уже не оппозиция, это больше попахивает экстремизмом. Для выражения своих чувств есть митинги, есть выборы, в которых можно участвовать на законных основаниях», — заметил он.

Напомним, что в субботу, 10 августа, на столичном проспекте Сахарова состоялся митинг оппозиции, который был согласован с московскими властями. Согласно заявлениям «оппозиционных» экс-кандидатов в Мосгордуму, он проводится в поддержку незарегистрированных претендентов. Напомним, что организаторы не попали на выборы из-за фальсификации подписных листов, которые подделывались на «фабриках по рисовке» с использованием «мертвых душ».

Сенатор отметил, что в выходные по улицам столицы гуляют миллионы людей, а подобные сборища угрожают их безопасности.

«Правоохранители сделают свое дело и не допустят беспорядков… Московскими властями дана правильная и основательная оценка», — уверен собеседник.

Организаторы митинга пригласили на событие знаменитых людей и музыкантов, чтобы привлечь внимание молодежи. Так, на проспекте выступили «Кровосток», Face и IC3PEAK, а также блогеры Юрий Дудь и Данила Поперечный. Джабаров указал, что либералы всеми силами пытаются заманить молодое поколение, чтобы сделать их инструментом для достижения своих сомнительных целей.