Сенатор уверен, что незаконные митинги поддерживают только провокаторы

Член Совета Федерации Валерий Рязанский объяснил, почему оппозиция не смогла привлечь большое количество сторонников к митингу 10 августа, пишет в субботу iReactor.

В Москве на проспекте Сахарова в 14:00 начался согласованный с властями столицы митинг в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Организаторы акции заявили, что ожидают увидеть на митинге 100 тысяч человек. По последним данным, на него пришли 20 тысяч участников. При этом СМИ сообщают о массовом оттоке активистов.

По мнению Рязанского, оппозиция теряет сторонников, потому что большинство людей в нашей стране законопослушные. Россияне в большинстве своем являются гражданами, которые строго соблюдают закон. Их не интересуют беспорядки в Москве, они не станут их поддерживать, добавил политик.

Собеседник iReactor уверен, что согласованный митинг поддержат только те активисты, которые планируют устроить новые провокации на мероприятии.

«Придут те, кто любит беспорядки. Для того, чтобы реагировать на беспорядки, есть правоохранительные органы. Степень их участия определяется руководством сил правопорядка», — добавил Валерий Рязанский.

Ранее полиция Москвы предупредила горожан о возможных провокациях на митинге оппозиции 10 августа.