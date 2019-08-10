«Оппозиция» не смогла удержать массовку на Сахарова — участники испугались дождя

Нарушений общественного порядка на согласованном митинге в Москве не зарегистрировано, происходит отток участников. Об этом сообщило ГУ МВД.

Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве покидают мероприятие из-за плохой погоды: отток протестующих связан с дождем, весь день идущем в столице.

Протестующие начали уходить с мероприятия спустя чуть более часа после его начала. Причиной стала не только плохая погода, но и недовольство некоторых участников проведенным музыкальным концертом известных молодежных исполнителей на согласованном политическом митинге. Часть вышедших на акцию отправилась домой, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около 15 тысяч человек продолжают оставаться на проспекте Сахарова, отток участников продолжается — об этом заявили в главном управлении МВД РФ.

Накануне мероприятия полиция задержала экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, призывавшую ранее москвичей выходить на несогласованные акции 27 июля и 3 августа. По итогам незаконных акций были возбуждены административные и уголовные дела, открытые по статье 212 УК РФ — «Массовые беспорядки». До начала несогласованных митингов в московском МВД предупреждали желающих принять участие о последствиях в виде арестов и штрафов.