Актер Манучаров раскритиковал реперов, выступивших на митинге-концерте на Сахарова

В эфире стрима YouTube-канала «Политика сегодня» актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал об отношении к артистам, выступившим на митинге-концерте на Сахарова 10 августа.

«Всегда пчелы отдельно, мед отдельно. Пускай приходит музыкант как гражданин, как избиратель [на митинг], не надо приходить и проводить концерт. Митинг — не то место, где нужно показывать талант», — считает актер.

Манучаров отметил в беседе с ведущими стрима, что во время митингов ему часто предлагали выступить на сцене. Но ему это не интересно: политика должна быть отделена от его профессиональных интересов.

«Я не поддерживаю, что там происходит. Моим друзьям писали смс с посылом: давайте просто погуляем. Эта «гульба» заканчивалась задержаниями. Подмена понятий — это грязное дело. Эти пользуются на митингах», — думает Манучаров.

Митинг-концерт на Сахарова посетили русскоязычный репер, подданный Соединенного королевства Oxxxymiron, репер Face, блогер Юрий Дудь, Владимир Познер, Леонид Парфенов. Люди стали покидать мероприятие после выступлений музыкантов. Всего, по данным ГУ МВД по Москве, митинг-концерт собрал 15 тысяч человек.

Организаторами митинга на Сахарова выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (Яблоко), Денис Шендерович (команда сына экс-депутата Геннадия Гудкова) и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. В подписях в их поддержку Мосгоризбирком нашел слишком много брака. Геннадий Гудков, например, стал лидером по числу недействительных паспортных данным в подписных листах.

Также митинг посетить собиралась соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которую на выборы не пустили подписи умерших людей и проблемы с заграничной недвижимостью. Но организаторы митинга опасались с ее стороны провокаций и заблаговременно обратились в полицию, чтобы избежать беспорядков на согласованном мероприятии.