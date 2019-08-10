Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

 Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами

Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

Отмытый Навальным миллиард рублей прошел мимо региональных штабов

 Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами

Митингующие на Сахарова выгнали из толпы провокаторов с украинскими флагами
Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

Киргизский суд арестовал имущество телеканала Атамбаева

 Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

Трамп рассказал о предложении Ким Чен Ына провести встречу после учений США и Южной Кореи

 Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене

Взрыв прогремел у полицейского участка в Копенгагене
17:24   10 Августа 2019
Россия

Актер Манучаров раскритиковал реперов, выступивших на митинге-концерте на Сахарова

Актер Манучаров раскритиковал реперов, выступивших на митинге-концерте на Сахарова

В эфире стрима YouTube-канала «Политика сегодня» актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал об отношении к артистам, выступившим на митинге-концерте на Сахарова 10 августа. 

«Всегда пчелы отдельно, мед отдельно. Пускай приходит музыкант как гражданин, как избиратель [на митинг], не надо приходить и проводить концерт. Митинг — не то место, где нужно показывать талант», — считает актер.

Манучаров отметил в беседе с ведущими стрима, что во время митингов ему часто предлагали выступить на сцене. Но ему это не интересно: политика должна быть отделена от его профессиональных интересов.

«Я не поддерживаю, что там происходит. Моим друзьям писали смс с посылом: давайте просто погуляем. Эта «гульба» заканчивалась задержаниями. Подмена понятий — это грязное дело. Эти пользуются на митингах», — думает Манучаров.

Актер Манучаров раскритиковал реперов, выступивших на митинге-концерте на Сахарова

Митинг-концерт на Сахарова посетили русскоязычный репер, подданный Соединенного королевства Oxxxymiron, репер Face, блогер Юрий Дудь, Владимир Познер, Леонид Парфенов. Люди стали покидать мероприятие после выступлений музыкантов. Всего, по данным ГУ МВД по Москве, митинг-концерт собрал 15 тысяч человек.

Организаторами митинга на Сахарова выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (Яблоко), Денис Шендерович (команда сына экс-депутата Геннадия Гудкова) и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. В подписях в их поддержку Мосгоризбирком нашел слишком много брака. Геннадий Гудков, например, стал лидером по числу недействительных паспортных данным в подписных листах. 

Также митинг посетить собиралась соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которую на выборы не пустили подписи умерших людей и проблемы с заграничной недвижимостью. Но организаторы митинга опасались с ее стороны провокаций и заблаговременно обратились в полицию, чтобы избежать беспорядков на согласованном мероприятии. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #выборы #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...