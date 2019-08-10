Митинг-концерт «оппозиции» в Москве собрал в пять раз меньше участников, чем было заявлено

Примерно 20 тысяч человек пришли на санкционированный митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Ранее стало известно, что на митинг-концерт было заявлено около ста тысяч участников.

В субботу в Москве на площади Сахарова в 14:00 начался согласованный митинг, связанный с недопуском «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Ранее стало известно, что один из организаторов митинга отказался отвечать за провокации Соболь на митинге и решил сдать ее полиции. При этом саму Соболь уже задержала полиция за призывы к нарушению порядка в Москве.

Ранее сторонники Алексея Навального после законного отказа «оппозиции» участвовать в выборах в Мосгордуму начали активно призывать россиян участвовать в несогласованных митингах, подталкивая к нарушению российского законодательства. При этом большинство «независимых» кандидатов были не допущены до выборов из-за большого количества липовых подписей, в том числе уже умерших людей. Ранее полиция Москвы также обнаружила цех по изготовлению подписей в пользу юриста ФБК Соболь.