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15:54   10 Августа 2019
Россия

Девять станций красной ветки московского метро закроют из-за строительства

Девять станций красной ветки московского метро закроют из-за строительства

Девять станций на юго-западе Сокольнической линии столичного метро будут закрыты с 18 по 24 августа для завершения строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии. 

В Московском метрополитене сообщили, что во время закрытия станций строители проложат под «Проспектом Вернадского» правый перегонный тоннель, идущий по внешней стороне кольца.

«С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», — заявила пресс-служба Московского метрополитена.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать на станциях «Парк Культуры», «Спортивная», «Университет» и около закрытых станций Сокольнической линии, информация о временном закрытии станций будет транслироваться в объявлениях.

Девять станций красной ветки московского метро закроют из-за строительства

Ранее на проспекте Сахарова в столице начался согласованный митинг: предыдущая санкционированная протестная акция в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму экс-кандидатов прошла 20 июля, еще два незаконных мероприятия 27 июля и 3 августа были организованы бывшими кандидатами. В прошлую субботу, несмотря на предупреждение столичного МВД об ответственности в виде арестов и штрафов, около 600 человек были задержаны полицейскими не незаконной акции.

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Автор: Тимофей Булочкин
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